DIRETTA Giro d’Italia, L’Aquila-Foligno LIVE: cinque corridori in fuga. Il gruppo li lascia andare (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 14.29 Mancano ancora 120 km al traguardo di Foligno. 14.26 Formazioni dei velocisti in testa al gruppo. 14.23 Il loro vantaggio è salito a 2’03”. 14.20 E ricordiamo anche i nomi dei fuggitivi: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Taco Van der Hoorn (Intermarché Wanty Gobert) e Kobe Goossens (Lotto Soudal). 14.17 Ricordiamo che questa è la frazione più corta del Giro 2021. 14.14 Vista la lunghezza della tappa, solo 139 km, il plotone non lascerà troppo spazio ai fuggitivi. 14.11 Dopo 6 km di gara il vantaggio dei fuggitivi è salito a 2?. 14.09 In testa al gruppo gli uomini della Jumbo Visma che al ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL14.29 Mancano ancora 120 km al traguardo di. 14.26 Formazioni dei velocisti in testa al. 14.23 Il loro vantaggio è salito a 2’03”. 14.20 E ricordiamo anche i nomi dei fuggitivi: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè), Samuele Rivi (Eolo Kometa), Taco Van der Hoorn (Intermarché Wanty Gobert) e Kobe Goossens (Lotto Soudal). 14.17 Ricordiamo che questa è la frazione più corta del2021. 14.14 Vista la lunghezza della tappa, solo 139 km, il plotone non lascerà troppo spazio ai fuggitivi. 14.11 Dopo 6 km di gara il vantaggio dei fuggitivi è salito a 2?. 14.09 In testa algli uomini della Jumbo Visma che al ...

Advertising

SpazioCiclismo : Giornata non banale oggi al #Giro: seguila sin dal chilometro zero assieme a noi! - zazoomblog : LIVE – Giro d’Italia 2021 10^tappa L’Aquila-Foligno: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) - #d’Italia #10^tappa #L’Aq… - tuttobiciweb_it : Seguite con noi il LIVE della 10a tappa del #Giro - No_Homers__club : @peppe_v88 @Gianpaolo_5 @massimozampini A volte la presa in giro è meno diretta, ma porta comunque a ritenere l’arg… - FratellidItalia : RT @PierluigiBiondi: La diretta a Piazza Duomo. Manca poco alla partenza! #giro2021 #giro #giroditalia #laquila -