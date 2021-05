DIRETTA Giro d’Italia, L’Aquila-Foligno LIVE: cinque corridori in fuga. Gruppo a 2’40” (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 15.13 Brevissimo pit stop per i battistrada che sono prontamente ripartiti. Anche se hanno perso una trentina di secondi sul plotone. 15.12 Fuggitivi bloccati da un passaggio a LIVEllo! 15.11 Ma è Elia Viviani a prendersi il sesto posto al traguardo volante. 15.10 Dietro è l’Intermarché Wanty Gobert a giocarsi il traguardo volante per Andrea Pasqualon. Contro di loro Elia Viviani e Peter Sagan. 15.09 E Samuele Rivi (Eolo Kometa) si aggiudica lo sprint intermedio di Santa Rufina davanti a Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec). 15.07 E attacca tutto solo Pellaud seguito da Marengo e Rivi. 15.06 I fuggitivi si trovano in un tratto di leggera salita che li accompagnerà al ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL15.13 Brevissimo pit stop per i battistrada che sono prontamente ripartiti. Anche se hanno perso una trentina di secondi sul plotone. 15.12 Fuggitivi bloccati da un passaggio allo! 15.11 Ma è Elia Viviani a prendersi il sesto posto al traguardo volante. 15.10 Dietro è l’Intermarché Wanty Gobert a giocarsi il traguardo volante per Andrea Pasqualon. Contro di loro Elia Viviani e Peter Sagan. 15.09 E Samuele Rivi (Eolo Kometa) si aggiudica lo sprint intermedio di Santa Rufina davanti a Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec). 15.07 E attacca tutto solo Pellaud seguito da Marengo e Rivi. 15.06 I fuggitivi si trovano in un tratto di leggera salita che li accompagnerà al ...

