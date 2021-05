DIRETTA Giro d’Italia, L’Aquila-Foligno LIVE: 75 km al traguardo e 1’40” di vantaggio per i cinque battistrada (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 15.33 72 km al traguardo e 1’53” per gli attaccanti. 15.30 Squadre dei velocisti costantemente in testa al plotone. 15.27 Ecco il video del traguardo volante di Santa Rufina conquistato da Samuele Rivi: Giro d’Italia 2021 – Stage Santa Rufina Intermediate sprint traguardo volante#Giro pic.twitter.com/Ylg6QNSD9s — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 17, 2021 15.24 78 km al traguardo e ancora 1’40” per i fuggitivi. 15.21 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL15.33 72 km ale 1’53” per gli attaccanti. 15.30 Squadre dei velocisti costantemente in testa al plotone. 15.27 Ecco il video delvolante di Santa Rufina conquistato da Samuele Rivi:2021 – Stage Santa Rufina Intermediate sprintvolante#pic.twitter.com/Ylg6QNSD9s —(@ditalia) May 17, 2021 15.24 78 km ale ancora” per i fuggitivi. 15.21 Ricordiamo i nomi dei: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF ...

