DIRETTA Giro d’Italia, L’Aquila-Foligno LIVE: 65 km al traguardo e 1’40” di vantaggio per i cinque battistrada (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.01 A pilotare il gruppo l’azzurro Matteo Fabbro. 15.59 Bora-hansgrohe in testa al gruppo in favore di Peter Sagan. 15.56 54 km al traguardo e 1’10” per la fuga. 15.53 Da qui all’arrivo non ci sarà più alcun tipo di difficoltà altimetrica. Una ghiotta occasione per i velocisti del gruppo. 15.51 Quest’ultimo misura 6,7 chilometri al 5% di pendenza media e punte dell’8%. 15.48 Ma in primis dovranno affrontare le ascese di Forca di Arrone e Cantoniera, che fungeranno proprio da preambolo al GPM di quarta categoria del Valico della Somma (km 100,3). 15.45 Adesso i battistrada e i fuggitivi affronteranno un lungo saliscendi che li condurrà all’unico GPM di giornata. 15.42 Risale a 2’15” il ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.01 A pilotare il gruppo l’azzurro Matteo Fabbro. 15.59 Bora-hansgrohe in testa al gruppo in favore di Peter Sagan. 15.56 54 km ale 1’10” per la fuga. 15.53 Da qui all’arrivo non ci sarà più alcun tipo di difficoltà altimetrica. Una ghiotta occasione per i velocisti del gruppo. 15.51 Quest’ultimo misura 6,7 chilometri al 5% di pendenza media e punte dell’8%. 15.48 Ma in primis dovranno affrontare le ascese di Forca di Arrone e Cantoniera, che fungeranno proprio da preambolo al GPM di quarta categoria del Valico della Somma (km 100,3). 15.45 Adesso ie i fuggitivi affronteranno un lungo saliscendi che li condurrà all’unico GPM di giornata. 15.42 Risale a 2’15” il ...

