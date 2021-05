Di Battista su Israele: Annunziata l’opinione sullo Stato (Video) (Di lunedì 17 maggio 2021) “Mezz’ora in più” non sarebbe servita ad Alessandro Di Battista per esprimere la sua opinione su Israele. Tantomeno su altri temi. Lo spazio offertogli da Lucia Annunziata è Stato più che sufficiente. In particolare, l’ex deputato M5s ha bacchettato chiunque gli venisse in mente in quel momento: dalla comunità internazionale alla “sinistra”. Sempre che Enrico Leggi su periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) “Mezz’ora in più” non sarebbe servita ad Alessandro Diper esprimere la sua opinione su. Tantomeno su altri temi. Lo spazio offertogli da Luciapiù che sufficiente. In particolare, l’ex deputato M5s ha bacchettato chiunque gli venisse in mente in quel momento: dalla comunità internazionale alla “sinistra”. Sempre che Enrico

Advertising

TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Israele-Hamas, Di Battista ha la ricetta per risolvere la crisi #alessandrodibattista #israele #iltempoquotidiano https://t.… - tempoweb : Israele-Hamas, Di Battista ha la ricetta per risolvere la crisi #alessandrodibattista #israele #iltempoquotidiano… - RadioItaliaIRIB : Di Battista: Israele pratica una politica che io reputo di apartheid - Mario40467789 : Di Battista ha detto che Israele è uno Stato che fa Apartheid. Invece Gaza e L'Iran no. Strano che lo dica proprio… - Namast70961553 : RT @danielaranieri: Da Israele al gruppo Gedi. La sinistra la fa Di Battista - Daniela Ranieri -