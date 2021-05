Di Battista lancia il suo nuovo sito: “Ci saranno approfondimenti, articoli e prese di posizione” (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA – Alessandro Di Battista (foto) ha lanciato ieri il suo nuovo sito Internet: “Qui trovate articoli, approfondimenti, prese di posizione. Qui verranno pubblicati vostri articoli, vostri approfondimenti, vostre prese di posizione. Questo è uno spazio libero”, ha scritto l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Il sito di Alessandro Di Battista è raggiungibile all’indirizzo url http://www.alediBattista.it. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA – Alessandro Di(foto) hato ieri il suoInternet: “Qui trovatedi. Qui verranno pubblicati vostri, vostri, vostredi. Questo è uno spazio libero”, ha scritto l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Ildi Alessandro Diè raggiungibile all’indirizzo url http://www.aledi.it. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Di Battista lancia il suo nuovo sito: “Ci saranno approfondimenti, articoli e prese di posizione”… - labenny_33 : A me di Di Battista piace il fatto che non lancia sorrisi ruffiani in favore di telecamera. Ne ' fa i sorrisini di… -