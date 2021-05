Decreto Legge in arrivo: ‘nuovo’ coprifuoco già da domani, tutte le riaperture (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDura poco più di un’ora e mezza la cabina di regia tra i capigruppo della maggioranza che riscrive le misure per le prossime settimane e che precede il Consiglio dei ministri per tradurre in Decreto le decisioni prese. E la linea che emerge è quella già annunciata ampiamente dal presidente del Consiglio Mario Draghi fin dalle prime scelte: si riapre, ma con gradualità e prudenza; poco alla volta per vedere gli effetti sulla curva del virus e per capire quali sono le attività che incidono di più sull’aumento dei contagi. Queste le decisioni che dovrebbero essere ratificate a breve. Regioni bianche – Nei primi 15 giorni di giugno, se il calo dei contagi si confermerà, potrebbero diventare bianche 6 regioni: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna (dal 7), Abruzzo, Veneto e Liguria (dal 14). coprifuoco – Sarà spostato dalle 22 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDura poco più di un’ora e mezza la cabina di regia tra i capigruppo della maggioranza che riscrive le misure per le prossime settimane e che precede il Consiglio dei ministri per tradurre inle decisioni prese. E la linea che emerge è quella già annunciata ampiamente dal presidente del Consiglio Mario Draghi fin dalle prime scelte: si riapre, ma con gradualità e prudenza; poco alla volta per vedere gli effetti sulla curva del virus e per capire quali sono le attività che incidono di più sull’aumento dei contagi. Queste le decisioni che dovrebbero essere ratificate a breve. Regioni bianche – Nei primi 15 giorni di giugno, se il calo dei contagi si confermerà, potrebbero diventare bianche 6 regioni: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna (dal 7), Abruzzo, Veneto e Liguria (dal 14).– Sarà spostato dalle 22 ...

Advertising

TgLa7 : Il governo ha posto la fiducia alla #Camera sul decreto legge #Sostegni. Lo ha annunciato l ministro per i Rapporti… - borghi_claudio : In questo momento in discussione al Senato il decreto Aprile, quello che, insieme a molte altre cose, include il di… - enpaonlus : Il Parlamento ha approvato definitivamente il decreto per allontanare le grandi navi da Venezia… - Andyphone : RT @ilpetulante: Il decreto legge sulle riaperture è stato approvato in cdm all'unanimità. UNANIMITA'. - ItalianPolitics : RT @SenatoStampa: #Covid_19. Ddl conversione, con modificazioni, decreto-legge n. 44 recante misure urgenti per contenimento epidemia, in m… -