Decathlon aprirà 8 nuovi store in Italia nel 2021

Decathlon Italia conferma i propri piani di sviluppo e gli obiettivi di sostenibilità, a sostegno del mondo dello sport, del lavoro e dell'ambiente. Grazie a nuovi e rinnovati servizi digitali e all'apertura di nuovi store, l'azienda annuncia di aver chiuso il 2020 con un fatturato complessivo in Italia di oltre 1,38 miliardi di euro.

Un'azienda di Cuneo che lavora per la decathlon vuole aprire uno stabilimento a Tortona per 250 persone

Un'azienda di Roccabruna (Cuneo) che produce biciclette e lavora in esclusiva per il colosso francese di articoli sportivi Decathlon. Secondo quanto dichiarato dal proprietario il nuovo stabilimento aprirà a Tortona.

Il Tar boccia il Comune di Palermo per il 'no' a Decathlon

Il Tar boccia il Comune, si riapre il "caso Decathlon". La difesa del Comune - "Pratica esaminata in tre mesi". Decathlon non aprirà - No del Comune di Palermo.

Decathlon apre 8 nuovi «store» e assume giovani (per farli crescere): «Lo sport spinge la ripresa»