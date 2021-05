De Siervo | «Standard produttivo altissimo per la Coppa Italia»

(Di lunedì 17 maggio 2021) «Questa finale giunge a suggellare in qualche modo un anno incredibile perchè la prima partita dopo il lockdown, per l’appunto era di, invece ci apprestiamo ad ammirare una finale tra due grandi squadre in uno stadio finalmente riconsegnato ai propri tifosi. Questo è l’elemento più importante». Così ha parlato Luigi De, amministratore L'articolo

La Lega Serie A ha ufficializzato il ritorno del pubblico allo stadio in occasione della finale di Coppa Italia, che prende il nome di Timvision Cup dopo l'accordo tra Tim e Lega. TIM, partner storico del calcio italiano, ha siglato con Lega Serie A l'accordo per la sponsorizzazione della finale di Coppa Italia.