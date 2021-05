Dazi, la Ue rinuncia ad aumentare le tariffe sui prodotti Usa. Al via negoziati sull’eccesso di produzione globale di acciaio e alluminio (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Unione europea eviterà di aumentare i Dazi già imposti sui prodotti americani in risposta a quelli a stelle e strisce su acciaio e alluminio europei del 2018. Sospeso, dunque, anche l’incremento delle tariffe di importazione per le motociclette Harley-Davidson, che preoccupava gli appassionati. L’iniziativa segue un accordo tra Bruxelles e Washington per trovare una soluzione condivisa al problema della sovraccapacità di acciaio su scala globale. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai e il segretario al commercio degli Stati Uniti Gina M. Raimondo hanno in parallelo annunciato l’inizio di discussioni per affrontare la capacità globale in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Unione europea eviterà digià imposti suiamericani in risposta a quelli a stelle e strisce sueuropei del 2018. Sospeso, dunque, anche l’incremento delledi importazione per le motociclette Harley-Davidson, che preoccupava gli appassionati. L’iniziativa segue un accordo tra Bruxelles e Washington per trovare una soluzione condivisa al problema della sovraccapacità disu scala. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai e il segretario al commercio degli Stati Uniti Gina M. Raimondo hanno in parallelo annunciato l’inizio di discussioni per affrontare la capacitàin ...

