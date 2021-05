Dazi acciaio, UE e USA si impegnano per trovare una soluzione condivisa (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai e il segretario al commercio degli Stati Uniti Gina M. Raimondo hanno annunciato oggi l’inizio di discussioni per affrontare il tema della capacità globale in eccesso di acciaio e alluminio. Per favorire il dialogo tra le due sponde dell’Atlantico, l’Unione europea eviterà di aumentare i Dazi già imposti sui prodotti americani in risposta a quelli a stelle e strisce su acciaio e alluminio europei del 2018. Durante un incontro virtuale della scorsa settimana, viene riportato in comunicato congiunto, i leader “hanno riconosciuto la necessità di soluzioni efficaci che preservino le industrie critiche e hanno concordato di tracciare un percorso che ponga fine alle controversie del WTO ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai e il segretario al commercio degli Stati Uniti Gina M. Raimondo hanno annunciato oggi l’inizio di discussioni per affrontare il tema della capacità globale in eccesso die alluminio. Per favorire il dialogo tra le due sponde dell’Atlantico, l’Unione europea eviterà di aumentare igià imposti sui prodotti americani in risposta a quelli a stelle e strisce sue alluminio europei del 2018. Durante un incontro virtuale della scorsa settimana, viene riportato in comunicato congiunto, i leader “hanno riconosciuto la necessità di soluzioni efficaci che preservino le industrie critiche e hanno concordato di tracciare un percorso che ponga fine alle controversie del WTO ...

