Daydreamer, le anticipazioni del 18 maggio: l'inganno per rubare l'eredità

anticipazioni Daydreamer puntata martedì 18 maggio. Una ricca eredità stravolge la vita di uno dei nostri personaggi: scopriamo cosa succede.

Can e Sanem si sono ritrovati sull'isola deserta a passare la notte insieme. Sotto le stelle i due si abbracciano e nella mente del Divit riaffiorano i ricordi dell'amore vissuto negli ultimi due anni. Intanto la vicina di casa degli Aydin Melahat ha ricevuto una misteriosa raccomandata. All'interno c'è una splendida notizia: una principessa afghana molto legata alla sua famiglia le ha lasciato una fortuna in eredità. Questa è la svolta per la sua vita, niente più problemi economici finalmente. Dovrà fare molta attenzione: c'è chi ha già messo gli occhi sulla sua eredità. In agguato c'è Selim, che abbandona Huma, la mamma di Can, e si dimostra subito ...

