DayDreamer Le ali del sogno | anticipazioni della settimana | Sanem rischia

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 17 maggio 2021: riaffiorano i ricordi di Can… - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dal 17 al 21 maggio 2021 *KlausMary* #Daydreamer #soap https://t.co… - ReignOfTheSerie : Daydreamer – Le ali del sogno: trama settimanale dal 17 al 21 maggio 2021 *KlausMary* #Daydreamer #soap - CIAfra73 : SerieTivu: #Daydreamer, Le ali del sogno settimana dal 17 al 21 maggio 2021 · I RICORDI DI CAN INIZIANO A RIAFFIOR.… - CanKalpli : ???Da domani, vi ricordo che l'appuntamento pomeridiano, secondo il palinsesto @MediasetPlay con Daydreamer- le ali… -

Ultime Notizie dalla rete : DayDreamer ali

Mediaset Play

- Ledel sogno torna con la puntata di lunedì 17 maggio 2021 su Canale 5 alle 16:35. Nelle anticipazioni fanno capolino, dopo settimane, i ricordi di Can legati a Sanem. Can e Sanem ...Durante la serata accade qualcosa di inaspettato che riavvicina la coppia Pubblicato su 16 Maggio 2021" ledel sogno torna con un nuovo appuntamento lunedì 17 maggio alle 16,30 circa ...Diego Spiego vede Can Yaman e Diletta Leotta a Roma nel weekend: l'attore turco non avrebbe concesso selfie ai fan, la showgirl sorridente ...Le trame turche del finale di DayDreamer: Can non riesce a dire a Sanem che si è innamorato per la seconda volta di lei ...