DAYDREAMER, anticipazioni di martedì 18 e mercoledì 19 maggio 2021 (Di lunedì 17 maggio 2021) anticipazioni puntata di DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di martedì 18 e mercoledì 19 maggio 2021 su Canale 5: Leggi anche: DAYDREAMER e Il paradiso delle signore finiscono lo stesso giorno, ecco quale Melahat eredita una grossa somma di denaro da una vecchia amica di famiglia che è anche una principessa afgana, vecchia amica di famiglia. L’inattesa fortuna le fa però perdere un po’ la testa, mentre Selim apprende la novità… Selim, che ha a che fare sempre con problemi economici, è molto interessato a Melahat (che ora è diventata ricca) ed appare pronto a dimenticare Huma! La campagna creme di Sanem rischia molto a causa della concorrenza di “Dream reklam”, che crea una serie di problemi… DAYDREAMER: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 17 maggio 2021)puntata di– Le Ali del Sogno di18 e19su Canale 5: Leggi anche:e Il paradiso delle signore finiscono lo stesso giorno, ecco quale Melahat eredita una grossa somma di denaro da una vecchia amica di famiglia che è anche una principessa afgana, vecchia amica di famiglia. L’inattesa fortuna le fa però perdere un po’ la testa, mentre Selim apprende la novità… Selim, che ha a che fare sempre con problemi economici, è molto interessato a Melahat (che ora è diventata ricca) ed appare pronto a dimenticare Huma! La campagna creme di Sanem rischia molto a causa della concorrenza di “Dream reklam”, che crea una serie di problemi…: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ...

Advertising

Novella_2000 : Anticipazioni Daydreamer dal 17 al 21 maggio: in Can riaffiorano i ricordi - zazoomblog : Beautiful Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 17 maggio - #Beautiful #DayDreamer: #anticipazioni - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 17 maggio 2021: riaffiorano i ricordi di Can… - tuttopuntotv : DayDreamer, anticipazioni 16-21 maggio: Can comincia a ricordare #daydreamer #anticipazioni - cristiana2c : RT @MariaCr78401813: Buona domenica !!! Anticipazioni puntata di domani lunedì ?? #DayDreamer #demetOzdemir #CanYaman -