Davide Patron, a 21 anni spopola su TikTok insegnando inglese: "Il mio successo? Lezioni da 30 secondi e punto sulla pronuncia" (Di lunedì 17 maggio 2021) Nato e cresciuto a Mogliano Veneto, non lontano da Treviso, si è trasferito in Scozia per studiare Finanza. A metà tra un divulgatore e un influencer è seguito da un milione di persone Leggi su repubblica (Di lunedì 17 maggio 2021) Nato e cresciuto a Mogliano Veneto, non lontano da Treviso, si è trasferito in Scozia per studiare Finanza. A metà tra un divulgatore e un influencer è seguito da un milione di persone

Advertising

StraNotizie : Davide Patron, a 21 anni spopola su TikTok insegnando inglese: 'Il mio successo? Lezioni da 30 secondi e punto sull… - burronoccioline : Sorry guys ma “every other day” non è ogni altro giorno, bensì “un giorno si e un giorno no”. È assurdo ma purtropp… - La_Manu_Manu : @patron_davide Appena letto l’articolo su IG, bravo Davide! ???? E benvenuto su Twitter ?? -