Davanti ad Amici la Rai ha alzato bandiera bianca (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli Amici-nemici la flotta d'assalto affonda la Rai La Repubblica, pagina 39, di Antonio Dipollina. Amici di Maria De Filippi ha chiuso sabato l'edizione numero 20, ha vinto una brava giovane che danza, secondo è arrivato un bravo giovane che canta, i due si erano fidanzati da poco e la festa, con ricchi premi, è stata completa. Stagione assai apprezzata dal pubblico, ascolti super e si dice che anche la qualità delle nuove canzoni, in fondo, mica male etc. etc. Vascello d'assalto della poderosa flotta targata De Filippi, Amici è il talent più seguito, le difficoltà dettate dall'emergenza sono state trasformate nelle famose opportunità, i ragazzi hanno vissuto in una bolla al sicuro dal mondo esterno e anche questo è diventato show. Quindi, una volta applauditi tutti, non c'è molto altro da aggiungere e siamo dentro la tv che deve ...

