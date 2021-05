Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 16/05/21 (Di lunedì 17 maggio 2021) Mass Effect: Legendary Edition ha sottratto la corona di Resident Evil Village negli ultimi Dati di vendita per i videogiochi in Regno Unito Altro lunedì, altri Dati di vendita dal Regno Unito per i videogiochi più venduti. Partiamo forte con la riedizione Mass Effect: Legendary Edition, remaster della trilogia originale. Il gioco (in formato fisico, a cui i nostri Dati fanno come sempre affidamento), è uscito su PS5 e su Xbox One, ma è solo sulla prima che ha venduto davvero (68% delle copie). Non si tratta di un grande lancio, se messo a confronto con quanto ha saputo concludere Resident Evil Village settimana scorsa. Tuttavia, come abbiamo anticipato, i Dati del digitale potrebbero essere molto più incoraggianti, ma arriveranno solo in ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 17 maggio 2021) Mass Effect: Legendary Edition ha sottratto la corona di Resident Evil Village negli ultimidiper iin Regno Unito Altro lunedì, altrididal Regno Unito per ipiù venduti. Partiamo forte con la riedizione Mass Effect: Legendary Edition, remaster della trilogia originale. Il gioco (in formato fisico, a cui i nostrifanno come sempre affidamento), è uscito su PS5 e su Xbox One, ma è solo sulla prima che ha venduto davvero (68% delle copie). Non si tratta di un grande lancio, se messo a confronto con quanto ha saputo concludere Resident Evil Village settimana scorsa. Tuttavia, come abbiamo anticipato, idel digitale potrebbero essere molto più incoraggianti, ma arriveranno solo in ...

