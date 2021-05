Dalle riaperture al coprifuoco alle 23 | ecco come cambiano le norme anti-Covid

Advertising

marattin : Il trend di nuovi ingressi in terapia intensiva diminuisce costantemente da più di un mese e mezzo (e oggi i nuovi… - valedest93 : RT @Cartabellotta: Rifiutare il #vaccino è una (non) scelta individuale che condiziona la libertà di tutti. Perchè le #riaperture dipendono… - 4buttati : RT @giopank: Tra poco nel nostro Tg delle 20 tutti i dettagli su coprifuoco e riaperture uscite dalla cabina di regia del governo poi a par… - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: Rifiutare il #vaccino è una (non) scelta individuale che condiziona la libertà di tutti. Perchè le #riaperture dipendono… - ereike05 : RT @giopank: Tra poco nel nostro Tg delle 20 tutti i dettagli su coprifuoco e riaperture uscite dalla cabina di regia del governo poi a par… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle riaperture

...cabina di regia sullee che sarà stasera al vaglio del Consiglio dei ministri. In ogni caso, in bar e ristoranti dall'1 giugno sarà consentito anche al chiuso il consumo al tavolo...Secondo quanto viene riportato, è arrivata l'approvazione alla nuova road map per lein Italia. In particolare, scatta da subito la posticipazione del coprifuoco22 alle 23 . ...Ristoranti anche al chiuso riaprono dal 1° giugno, tra una settimana invece porte aperte per le palestre La road map emersa nella cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, a quanto si appre ...Le ultime notizie sulla nuove riaperture in vista e quando cambia il coprifuoco, tutte le novità dal governo. Nuove riaperture in Italia e coprifuoco (Apertura del Teatro Regio di Torino a inizio magg ...