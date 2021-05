"Da un anno una ragazza mi manda foto come questa". Sgarbi mostra il telefonino, roba oscena: regia in tilt | Video (Di lunedì 17 maggio 2021) "Posso farla vedere?". Vittorio Sgarbi imbarazza Massimo Giletti a Non è l'Arena. Nel talk domenicale di La7 si parla anche del confine tra sesso e morale e il parlamentare, sindaco di Sutri e critico d'arte, forse il "libertino" per antonomasia dell'Italia di oggi, stupisce tutti mostrando il proprio telefonino in favore di telecamera, con in bella evidenza una foto sconvolgente, decisamente vietata ai minori. "Da circa un anno ricevo telefonate da una ragazza. 'Sono Corinna', 'Piacere, cosa vuoi?', 'Voglio conoscerti'. E mi manda foto come questa...". La regia non ha la prontezza di staccare e così lo schermo del telefonino di Sgarbi diventa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) "Posso farla vedere?". Vittorioimbarazza Massimo Giletti a Non è l'Arena. Nel talk domenicale di La7 si parla anche del confine tra sesso e morale e il parlamentare, sindaco di Sutri e critico d'arte, forse il "libertino" per antonomasia dell'Italia di oggi, stupisce tuttindo il proprioin favore di telecamera, con in bella evidenza unasconvolgente, decisamente vietata ai minori. "Da circa unricevo telefonate da una. 'Sono Corinna', 'Piacere, cosa vuoi?', 'Voglio conoscerti'. E mi...". Lanon ha la prontezza di staccare e così lo schermo deldidiventa ...

