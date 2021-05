Da top model leggendaria degli anni ' 80 a paladina della filosofia #nofilter Paulina Porizkova spiega che la seduzione non ha età | come dimostrano i suoi post sexy e rigorosamente al naturale

Leggi su iodonna

(Di lunedì 17 maggio 2021) Icona di bellezza tra le più celebri’80,ritiene che una donna può essere seducente a qualsiasi età. E, tra le cover nude look e gli scattisu Instagram, promuove la sua battaglia contro le foto modificate per rendere i corpi distantiluce dalla normalità. Star over "anta" in bikini: le starche l'età è solo un dato guarda le foto, la sensualità è ageless Dopo decenni di carriera sui ...