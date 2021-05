Da Napoli a Vicenza con 360mila euro in contanti, finanzieri sequestrato 3 pacchi pieni di soldi (Di lunedì 17 maggio 2021) Fermato per un controllo, i finanzieri all’interno della sua auto avevano trovato, nascosti in un doppiofondo, 360mila euro. Per questo B.G., 49 anni residente a Napoli, era stato denunciato per ricettazione e il denaro sequestrato. Sequestro confermato dal tribunale di Vicenza che ha così respinto il ricorso presentato dall’uomo che voleva tornare in possesso dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Fermato per un controllo, iall’interno della sua auto avevano trovato, nascosti in un doppiofondo,. Per questo B.G., 49 anni residente a, era stato denunciato per ricettazione e il denaro. Sequestro confermato dal tribunale diche ha così respinto il ricorso presentato dall’uomo che voleva tornare in possesso dei L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

