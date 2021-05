Da mercoledì il coprifuoco scatterà alle 23, l’annuncio di Speranza (Di lunedì 17 maggio 2021) Grazie alle misure adottate, alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all’impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture. Iniziamo da subito portando il coprifuoco alle 23 e definendo un percorso di ritorno all’attività per diversi settori vitali per il nostro Paese. Non dimentichiamo pero’ la prudenza e l’attenzione alle norme fondamentali di prevenzione”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. “La fiducia nella scienza e nelle sue evidenze e’ un faro irrinunciabile. I dati degli ultimi mesi hanno imposto scelte faticose, talvolta dolorose, oggi invece- conclude Speranza- sono motivo di sollievo”. Il coprifuoco scatterà alle 23 da ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 17 maggio 2021) Graziemisure adottate, alla cautela della stragrande maggioranza delle persone e all’impatto della campagna di vaccinazione possiamo proseguire il percorso graduale di riaperture. Iniziamo da subito portando il23 e definendo un percorso di ritorno all’attività per diversi settori vitali per il nostro Paese. Non dimentichiamo pero’ la prudenza e l’attenzionenorme fondamentali di prevenzione”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto. “La fiducia nella scienza e nelle sue evidenze e’ un faro irrinunciabile. I dati degli ultimi mesi hanno imposto scelte faticose, talvolta dolorose, oggi invece- conclude- sono motivo di sollievo”. Il23 da ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si va, secondo quanto si apprende da fonti di governo, verso una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Copp… - GiovaQuez : *Coprifuoco alle 23 da mercoledì - Ketto97n2 : Coprifuoco alle 11 da mercoledì e poi dal 7 non ce più in zona bianca? O ho capito male - DUNDARKESAPLI : FLASH -COVID: COPRIFUOCO ALLE 23 DA MERCOLEDI'- FLASH** = - giorgiopiccaia : Tutti che commentano sul #coprifuoco un mio amico è morto di Covid-19 mercoledì i funerali -