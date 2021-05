Da mattina all’aperitivo | 5 outfit da sfoggiare quest’estate

Leggi su amica

(Di lunedì 17 maggio 2021) L’a bella stagione porta con sé la voglia di stare tutto il giorno fuori, soprattutto quando si è in vacanza. Per questo è importante che gliestate 2021 siano composti da capi strategici, versatili e pratici, oltre che belli. Idee look per uscire di casa lae non rientrare fino ad aperitivo inoltrato?. Basta dare un’occhiata alle tendenze lanciate dallo street style. Un mix di capi che allo stile uniscono il fatto di essere freschi, comodi e di prendere poco spazio in valigia. Ma soprattutto si prestano a tantissimi abbinamenti diversi. Il top romantico con maxi balza Più femminile della canotta, più minimale delle micro camicette tutte ruches e pizzi, questo top con maxi balza si sposa con ogni stile. Dal più sofisticato al più young. Ed è un vero trasformista, oltre che un prezioso alleato nelle giornate più calde. Sta bene con tutto ...