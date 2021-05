Da Franklin a Edison | 7 scienziati che hanno rivoluzionato il mondo dell’energia

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ilnon sarebbe lo stesso senza luce. Da quella del sole fino a quella prodotta dall’energia elettrica, la luce è parte integrante della vita di ognuno e svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella crescita degli individui e della società. Per celebrarla, l’Unesco ha istituito l’International Day of Light, la Giornata internazionale della luce che si è celebrata ieri 16 maggio. Un’iniziativa nata per sensibilizzare e aumentare la consapevolezza globale sull’importanza della scienza e della tecnologia della luce in tutti i settori, dalla medicina alla comunicazione passando per l’energia, l’assistenza sanitaria e le azioni per il clima. In occasione di questa giornata, Selectra (selectra.net), il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati, ha celebrato i 7che ...