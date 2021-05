Da anni i ricercatori segnalano la crescente ignoranza degli italiani e le gravi conseguenze sulla società (Di lunedì 17 maggio 2021) Una volta l’Italia era la patria della cultura, ora dell’ignoranza. Ma nessuno sembra preoccuparsene. Anzi, la politica è contenta. Eppure le conseguenze sono disastrose per il paese. Non solo abbiamo la più bassa percentuale di laureati d’Europa assieme alla Polonia. Ma 16 milioni di italiani tra i 20 e i 55 anni sono analfabeti funzionali e trovano difficoltà nel lavoro e nei rapporti sociali. Pur avendo la licenza media, hanno difficoltà a comprendere concetti molto semplici. Essendo parte della fascia produttiva, i danni per l’economia sono enormi. Come mai non si prendono provvedimenti? Troppi sbarchi a Lampedusa. La gente invoca l’intervento del governo. Non basta chiudere porti. Conviene sparargli Non esitiamo a ricorrere alla violenza per difendere il sacro suolo patrio dagli invasori ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) Una volta l’Italia era la patria della cultura, ora dell’. Ma nessuno sembra preoccuparsene. Anzi, la politica è contenta. Eppure lesono disastrose per il paese. Non solo abbiamo la più bassa percentuale di laureati d’Europa assieme alla Polonia. Ma 16 milioni ditra i 20 e i 55sono analfabeti funzionali e trovano difficoltà nel lavoro e nei rapporti sociali. Pur avendo la licenza media, hanno difficoltà a comprendere concetti molto semplici. Essendo parte della fascia produttiva, i dper l’economia sono enormi. Come mai non si prendono provvedimenti? Troppi sbarchi a Lampedusa. La gente invoca l’intervento del governo. Non basta chiudere porti. Conviene sparargli Non esitiamo a ricorrere alla violenza per difendere il sacro suolo patrio dagli invasori ...

