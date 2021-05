Curling, Mondiali doppio misto Aberdeen 2021: Italia sconfitta all’esordio dalla Scozia (Di lunedì 17 maggio 2021) Inizia con una sconfitta l’esperienza della Nazionale Italiana di Curling ai Mondiali di doppio misto di scena ad Aberdeen (Scozia). Stefania Constantini (C.C. Dolomiti) e Amos Mosaner (Aeronautica Militare) sono stati infatti battuti al debutto per 7-4 dai padroni di casa della Scozia. La squadra guidata dall’allenatrice Violetta Caldart e dal direttore tecnico Ulrik Schmidt ha pagato a caro prezzo una partenza a rilento. Gli scozzesi si sono portati rapidamente sul 4-1, amministrando poi il vantaggio. A nulla è valso il tentativo dell’Italia di accorciare le distanze. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Inizia con unal’esperienza della Nazionalena diaididi scena ad). Stefania Constantini (C.C. Dolomiti) e Amos Mosaner (Aeronautica Militare) sono stati infatti battuti al debutto per 7-4 dai padroni di casa della. La squadra guidata dall’allenatrice Violetta Caldart e dal direttore tecnico Ulrik Schmidt ha pagato a caro prezzo una partenza a rilento. Gli scozzesi si sono portati rapidamente sul 4-1, amministrando poi il vantaggio. A nulla è valso il tentativo dell’di accorciare le distanze. SportFace.

