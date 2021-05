Cupra Born - Nuovi teaser anticipano il debutto - VIDEO

(Di lunedì 17 maggio 2021) Laha diffuso alcunidella, l'elettrica del giovane marchio spagnolo, attesa alil prossimo 25 maggio. La vettura è parente stretta della Volkswagen ID.3, con la quale condivide la piattaforma Meb, ma non solo: presenta, infatti, molti elementi in comune con la concept Elsvelata nel 2020. I dettagli dei fari a Led. Ad anticipare i contenuti della cinque porte a zero emissioni è il responsabile del design della Casa, Jorge Diez, che in unsottolinea alcune delle caratteristiche principali del modello. Il marchioha dimostrato, con la Formentor, di poter creare vetture con una forte identità e il suo obiettivo, con la, è quello di mantenere lo stesso spirito dinamico e innovativo ...

Per essere più precisi, la piattaforma MEB è adottata da un gran numero di veicoli e continuerà ad esserlo anche in futuro; attualmente è utilizzata per Audi Q4 e - Tron,el -...Durante l'ultimo appuntamento del Future Car of the Year, Ford ha lasciato intendere che potrebbe costruire veicoli elettrici basati sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen pur mantenendo l'indipe ...