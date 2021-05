“Cultura di destra nazista” | delirio di Flores D’Arcais E su Meloni e Salvini | “Destra eversiva”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Deliranti i commenti del direttore di MicroMega, Paoloche taglia con l’accetta dichiarazioni offensive nei confronti delladi, dei suoi protagonisti e non solo. Intervistato da Gianmarco Aimi su Mowmag, riportiamo fior da fiore giudizi irricevibili, surreali se non fossero intinti nel livore più assoluto. “Heidegger, Schmitt, Pound o Céline, tutti nazisti, fascisti o collaborazionisti. Ladiè una contraddizione in termini”.: “maggioranza proto-fascista” E sulla politica di oggi, mentre “la sinistra non esiste più”,sostiene che la sua preoccupazione ...

... Sabina Guzzanti ha tenuto a precisare che non fu solo laa chiedere la sua testa. "Anche la ... Detto ciò, si tratta di un'emergenza culturale che non si risolve con la legge ma con la. ...Col senno di poi, ha capito chi, a, volle la sua testa? 'Ma non fu solo la. Anche la ... Detto ciò, si tratta di un'emergenza culturale che non si risolve con la legge ma con la. ...Intervista alla leader di Fratelli d'Italia, che ha mandato in libreria un libro autobiografico dove si mette a nudo e racconta anche le cicatrici più profonde della sua vita privata ...Il direttore di MicroMega in un'intervista definisce la cultura di destra "una contraddizione in termini" e aggiunge "Con Meloni e Salvini a rischio la Costituzione”. È la crisi della sinistra che per ...