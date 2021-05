CS: GO, il ritorno del glitch che fece bannare 37 coach. La community chiede una soluzione definitiva (Di lunedì 17 maggio 2021) Tutti gli appassionati di esports, ed in particolare i fan di CS: GO, ricorderanno certamente quanto accaduto lo scorso mese di settembre, con il “ban” inflitto a 37 coach che avevano sfruttato un bug, o meglio, un glitch della modalità spettatore per avere un vantaggio durante le partite. Per farla breve, grazie a questo glitch gli allenatori interessati erano in grado di controllare l’esatto posizionamento sulla mappa dei membri delle squadre avversarie nel corso dei match. Un vantaggio indebito, che aveva portato appunto al “ban” dei 37 allenatori da parte della Esports Integrity Commission (ESIC) e la risoluzione della criticità da parte di Valve. Tuttavia, a distanza di otto mesi, sembra che il glitch si sia ripresentato. Sergey “lmbt” Bezhanov, allenatore di CS: GO – che non figura tra i bannati ... Leggi su esports247 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tutti gli appassionati di esports, ed in particolare i fan di CS: GO, ricorderanno certamente quanto accaduto lo scorso mese di settembre, con il “ban” inflitto a 37che avevano sfruttato un bug, o meglio, undella modalità spettatore per avere un vantaggio durante le partite. Per farla breve, grazie a questogli allenatori interessati erano in grado di controllare l’esatto posizionamento sulla mappa dei membri delle squadre avversarie nel corso dei match. Un vantaggio indebito, che aveva portato appunto al “ban” dei 37 allenatori da parte della Esports Integrity Commission (ESIC) e la ridella criticità da parte di Valve. Tuttavia, a distanza di otto mesi, sembra che ilsi sia ripresentato. Sergey “lmbt” Bezhanov, allenatore di CS: GO – che non figura tra i bannati ...

