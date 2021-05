Crudelia: fra le voci italiane Damiano e Victoria dei Maneskin (Di lunedì 17 maggio 2021) Crudelia: al cast corale si uniscono anche i Maneskin. Damiano e Victoria, infatti, prestano la loro voce per piccoli camei, già disponibili in alcune clip del film Crudelia, origin story di uno dei villain più iconici di sempre, approderà finalmente nelle sale italiane il 26 maggio e in streaming su Disney + – con accesso Vip – due giorni dopo. Fra i titoli rimandati a causa della pandemia da Covid 19 è sicuramente uno dei più attesi, e uno dei pochi ad aver scelto (anche) la strada del grande schermo. Craig Gillespie – già regista di Tonya – dirige Emma Stone ed Emma Thompson in una rivisitazione dark e punk della storia di Crudelia De Mon, apparsa per la prima volta nel film d’animazione La carica dei 101. E, per gli spettatori italiani, è stata da poco ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 17 maggio 2021): al cast corale si uniscono anche i, infatti, prestano la loro voce per piccoli camei, già disponibili in alcune clip del film, origin story di uno dei villain più iconici di sempre, approderà finalmente nelle saleil 26 maggio e in streaming su Disney + – con accesso Vip – due giorni dopo. Fra i titoli rimandati a causa della pandemia da Covid 19 è sicuramente uno dei più attesi, e uno dei pochi ad aver scelto (anche) la strada del grande schermo. Craig Gillespie – già regista di Tonya – dirige Emma Stone ed Emma Thompson in una rivisitazione dark e punk della storia diDe Mon, apparsa per la prima volta nel film d’animazione La carica dei 101. E, per gli spettatori italiani, è stata da poco ...

Advertising

tuttoteKit : #Crudelia: fra le voci italiane Damiano e Victoria dei #Maneskin #DamianoDavid #Disney #EmmaStone #EmmaThompson… - ambra_rosellini : RT @ManeskinFanClub: Il punto in comune fra i Måneskin e Crudelia? La determinazione! I ragazzi ci parlano della loro esperienza in questa… - martathena : RT @ManeskinFanClub: Il punto in comune fra i Måneskin e Crudelia? La determinazione! I ragazzi ci parlano della loro esperienza in questa… - onvlysofi : RT @ManeskinFanClub: Il punto in comune fra i Måneskin e Crudelia? La determinazione! I ragazzi ci parlano della loro esperienza in questa… - Maria81043115 : RT @ManeskinFanClub: Il punto in comune fra i Måneskin e Crudelia? La determinazione! I ragazzi ci parlano della loro esperienza in questa… -