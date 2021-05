Croazia | i pre convocati di Dalic per gli Europei

(Di lunedì 17 maggio 2021) Zlatko, commissario tecnico della, ha annunciato la lista deiper gli. I vice campioni del mondo giocheranno nel Gruppo D insieme a Inghilterra, Repubblica Ceca e Scozia. Questa la lista completa dei 26: Portieri: Lovre Kalinic, Dominik Livakovic, Simon Sluga Difensori: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko, Borna Barisic, Duje Caleta-Car, Josip Juranovic, Domagoj Bradaric, Mile Skoric, Josko Guardiol Centrocampisti: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec Attaccanti: Ivan Periši?, Andrej Kramari?, Ante Rebi?, Josip Brekalo, Bruno Petkovi?, Mislav Orši?, Ante Budimir Riserve: Filip Uremovi?, Marko Livaja, Toma Baši?, Marin Pongra?i?, Kristijan Lovri?, Lovro Majer, Ivica Ivuši?, Nikola Moro Here they are! ...

