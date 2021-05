Critiche per Martina Colombari che mangia in un ristorante al chiuso (Foto) (Di lunedì 17 maggio 2021) Forse qualcuno non attendava altro che un passo falso per criticare Martina Colombari e la cena al ristorante è stata il motivo che ha scatenato tutto. A pranzo e a cena è consentito mangiare a tutti ma solo all’aperto e la Foto pubblicata da Martina Colombari è apparsa subito strana a chi ha subito commentato. La cena in un locale al chiuso ha fatto indispettire e forse ancora di più la gioia dell’ex Miss Italia. Un bel piatto di paccheri e sul bavaglino la scritta “Oggi sono goloso” ma ciò che ha attratto è la cena non all’aperto. Immediate le Critiche, le domande di chi ha pensato a un privilegio concesso a pochi, magari ai vip. LA RISPOSTA DI Martina Colombari ALLE Critiche PER ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 maggio 2021) Forse qualcuno non attendava altro che un passo falso per criticaree la cena alè stata il motivo che ha scatenato tutto. A pranzo e a cena è consentitore a tutti ma solo all’aperto e lapubblicata daè apparsa subito strana a chi ha subito commentato. La cena in un locale alha fatto indispettire e forse ancora di più la gioia dell’ex Miss Italia. Un bel piatto di paccheri e sul bavaglino la scritta “Oggi sono goloso” ma ciò che ha attratto è la cena non all’aperto. Immediate le, le domande di chi ha pensato a un privilegio concesso a pochi, magari ai vip. LA RISPOSTA DIALLEPER ...

