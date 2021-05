Cristiano Ronaldo vicino all’addio? il VIDEO che spiazza fan e tifosi juventini

Advertising

Inter : ?? | FISCHIO FINALE #JuventusInter 3?-2? ?? Cristiano Ronaldo (24') ?? #Lukaku rig. (35') ?? Cuadrado (48') ?? Ch… - FBiasin : 'Nella notte, Cristiano #Ronaldo ha fatto portare via tutte le sue supercar dal garage dell'abitazione torinese'.… - Inter_id : ? | FT: 3-2 #JuventusInter ?? 24' Cristiano Ronaldo ?? 35' @RomeluLukaku9 ?? 48' Cuadrado ?? 83' Chiellini og. ??… - SmorfiaDigitale : Cristiano Ronaldo trasloca le sue supercar: addio vicino alla Juve? - Sportmedia... - TOSADORIDANIELA : RT @FBiasin: 'Nella notte, Cristiano #Ronaldo ha fatto portare via tutte le sue supercar dal garage dell'abitazione torinese'. La differen… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Un vero e proprio giallo avvolge la permanenza a Torino di. Domenica 23 maggio si giocherà l'ultima partita di campionato per la Serie A e da quel momento il "rompete le righe" degli allenatori alla squadra, almeno per qualche settimana, ...Continuano a susseguirsi le voci di un possibile addio alla Juventus di. Ad alimentare questa possibilità ecco le immagini di Per Sempre Calcio che ha pubblicato un video nel quale si vedono degli uomini intenti a caricare le supercar di CR7 su un ...TORINO - Le auto da collezione, che lo avevano preceduto nella sua avventura in Italia, ora sono le prime a lasciare Torino. L’indizio - catturato in un video virale lanciato da ...14:01 - DOMANI ALLE 18:30 PARLERÀ PIRLO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Siamo entrati ufficialmente nella ...