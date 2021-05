Cristiano Ronaldo trasloca le supercar dalla villa di Torino: un indizio sul suo addio alla Juventus? – Il video (Di lunedì 17 maggio 2021) Tre anni fa fu proprio l’arrivo delle supercar a Torino a dare la certezza dell’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Oggi quelle stesse fuoriserie spaventano i tifosi bianconeri, perché nelle ultime ore in un video esclusivo di Persemprecalcio si vede una nota ditta di traslochi portoghesi, la Rodo Cargo, impegnata a caricare le vetture del calciatore e portarle via dalla villa torinese dove vive. Cambio di residenza, manutenzione di fine anno o addio al calcio italiano? Di certo, per ora, c’è che la clip sta ricevendo migliaia di condivisioni, e mettendo in apprensione i tifosi bianconeri circa un possibile abbandono del club juventino da parte dell’ex stella del Real ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) Tre anni fa fu proprio l’arrivo dellea dare la certezza dell’approdo di. Oggi quelle stesse fuoriserie spaventano i tifosi bianconeri, perché nelle ultime ore in unesclusivo di Persemprecalcio si vede una nota ditta di traslochi portoghesi, la Rodo Cargo, impegnata a caricare le vetture del calciatore e portarle viatorinese dove vive. Cambio di residenza, manutenzione di fine anno oal calcio italiano? Di certo, per ora, c’è che la clip sta ricevendo migliaia di condivisioni, e mettendo in apprensione i tifosi bianconeri circa un possibile abbandono del club juventino da parte dell’ex stella del Real ...

