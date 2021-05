Crisi Israelo-Palestinese, il commento di Daniele Ruvinetti per Formiche.net su Kuwait TV. Il video (Di lunedì 17 maggio 2021) Crisi Israelo-Palestinese, il commento di Daniele Ruvinetti per Formiche.net su Kuwait TV Crisi Israelo-Palestinese, il commento di Daniele Ruvinetti per Formiche.net su Kuwait TV Leggi su formiche (Di lunedì 17 maggio 2021), ildiper.net suTV, ildiper.net suTV

Advertising

agorarai : L'inviato di @Agenzia_Italia @nellocats in collegamento da Gerusalemme ci parla dell'escalation nella crisi israelo… - zazoomblog : Crisi Israelo-Palestinese il commento di Daniele Ruvinetti per - elenalizzi : Buongiorno??! Questa settimana in plenaria di Bruxelles????discuteremo: ???? ???? Strategia eu su crisi israelo-palestin… - OpenJerusalem : RT @robbyref: Gerusalemme brucia. Storia e politica dell'attuale crisi israelo-palestinese lunedì ore 19 - giadamessetti : Rassegna @chinafiles: -Crisi israelo-palestinese: Pechino si offre come mediatore -Covid: mentre aumentano i casi… -