Covid | verso il posticipo del coprifuoco Recovery | tre mesi per blindare le riforme

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 17 maggio 2021) Migliora sensibilmente la situazione pandemica in Italia grazie ai vaccini. Meno di 6mila i nuovi casi quotidiani, le terapie intensive e i ricoveri ancora in discesa. Per la prima volta da 7, il numero delle vittime per ilin 24 ore scende sotto i cento. Sul fronte del, la corsa di Draghi per assicurare le grandi, compresa quella fiscale, necessarie a modernizzare il Paese. Cabina di regia eI dati arriveranno sul tavolo della cabina di regia che ci sarà nelle prossime ore a Palazzo Chigi. Se confermati nelle prossime settimane, porteranno alla cancellazione del. Si tratta di una delle misure più significative e controverse di questi. “Con i dati in miglioramento – dice il ministro della Salute Roberto Speranza – ...