Covid Veneto, Zaia: "Seconda dose del vaccino per turisti e stranieri" (Di lunedì 17 maggio 2021) Il presidente del Veneto Luca Zaia ha annunciato che la Regione è disponibile "a fare la Seconda dose ai turisti in vacanza” nel territorio. “Vogliamo essere degli apripista in questo", ha sottolineato, facendo sapere che la questione sarà discussa dalle Regioni. "Noi vogliamo" fare i richiami "non solo agli italiani - puntualizza - ma anche agli stranieri, se ci autorizzano" (Covid, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA, MAPPE, GRAFICHE).Sulle discoteche: "Fatele aprire e mettetele alla prova""Metà degli italiani farà vacanze in Italia: ho l'impressione che non sia l'alta stagione turistica a preoccupare, semmai i problemi li avremo all'apertura dell'estate", ha pronosticato il governatore. "Per questo è fondamentale - ha aggiunto, sottolineando che le ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 maggio 2021) Il presidente delLucaha annunciato che la Regione è disponibile "a fare laaiin vacanza” nel territorio. “Vogliamo essere degli apripista in questo", ha sottolineato, facendo sapere che la questione sarà discussa dalle Regioni. "Noi vogliamo" fare i richiami "non solo agli italiani - puntualizza - ma anche agli, se ci autorizzano" (, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA, MAPPE, GRAFICHE).Sulle discoteche: "Fatele aprire e mettetele alla prova""Metà degli italiani farà vacanze in Italia: ho l'impressione che non sia l'alta stagioneca a preoccupare, semmai i problemi li avremo all'apertura dell'estate", ha pronosticato il governatore. "Per questo è fondamentale - ha aggiunto, sottolineando che le ...

