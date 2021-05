Covid Veneto, Zaia: "Oggi 173 contagi". Dati 17 maggio (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 173 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo i Dati del bollettino di Oggi, 17 maggio, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Da ieri si registrano altri 2 morti, che portano a 11.487 il totale dei decessi da inizio pandemia. Da ieri sono stati processati 9.147 tamponi, l'indice di positività è 1,89%. I casi totali sono 420.351, mentre attualmente i positivi al Covid-19 sono 15.510. I ricoverati in ospedale sono in tutto 991 (-1 rispetto a ieri): di questi, 871 sono pazienti in area non critica (-1) e 120 quelli in terapia intensiva (invariato). Nel consueto punto stampa, Zaia pone l'accento sulla necessità di rivedere il coprifuoco e di procedere con nuove riaperture. "Sono ore cruciali, Oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 173 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 17, illustrati dal presidente della regione Luca. Da ieri si registrano altri 2 morti, che portano a 11.487 il totale dei decessi da inizio pandemia. Da ieri sono stati processati 9.147 tamponi, l'indice di positività è 1,89%. I casi totali sono 420.351, mentre attualmente i positivi al-19 sono 15.510. I ricoverati in ospedale sono in tutto 991 (-1 rispetto a ieri): di questi, 871 sono pazienti in area non critica (-1) e 120 quelli in terapia intensiva (invariato). Nel consueto punto stampa,pone l'accento sulla necessità di rivedere il coprifuoco e di procedere con nuove riaperture. "Sono ore cruciali,...

zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - Emergenza24 : RT @PCagnan: Covid, solo 173 nuovi positivi e 2 morti in Veneto nelle ultime 24 ore - Il Mattino di Padova Padova - PCagnan : Covid, solo 173 nuovi positivi e 2 morti in Veneto nelle ultime 24 ore - Il Mattino di Padova Padova - nordesteconomia : Covid, solo 173 nuovi positivi e 2 morti in Veneto nelle ultime 24 ore - Il Mattino di Padova Padova - veneto_ : RT @tgvenetonews: #COVID19 scendono sotto quota mille i pazienti ricoverati per #Covid_19 in #Veneto. Oggi 173 positivi e 2 decessi #COVID1… -