Covid Veneto | Zaia | “Oggi 173 contagi” Dati 17 maggio

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 173 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 17, illustrati dal presidente della regione Luca. Da ieri si registrano altri 2 morti, che portano a 11.487 il totale dei decessi da inizio pandemia. Da ieri sono stati processati 9.147 tamponi, l’indice di positività è 1,89%. I casi totali sono 420.351, mentre attualmente i positivi al-19 sono 15.510. I ricoverati in ospedale sono in tutto 991 (-1 rispetto a ieri): di questi, 871 sono pazienti in area non critica (-1) e 120 quelli in terapia intensiva (invariato). L'articolo proviene da Ildenaro.it.