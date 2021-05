Covid, vaccino Sanofi-Gks verso la fase 3 dopo la ripetizione della fase 2. “Potenziale sviluppo come richiamo” (Di lunedì 17 maggio 2021) Quando lo scorso dicembre arrivò la notizia fu un colpo perché del vaccino Sanofi-Gsk in Italia sarebbero dovute arrivare 40 milioni di dosi. A causa della bassa risposta immunitaria negli anziani le società avevano annunciato che bisognava intervenire e quindi ripetere la fase 2 della sperimentazione. Il laboratorio farmaceutico francese ha pubblicato oggi risultati positivi del test clinico sul suo Potenziale vaccino contro il Covid-19, sviluppato insieme con il gruppo britannico Gsk, dopo aver accumulato appunto circa 5 mesi di ritardo per i risultati non positivi di un precedente test. I risultati intermedi dei test – si legge nella nota – mostrano che la somministrazione del vaccino ha “indotto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Quando lo scorso dicembre arrivò la notizia fu un colpo perché del-Gsk in Italia sarebbero dovute arrivare 40 milioni di dosi. A causabassa risposta immunitaria negli anziani le società avevano annunciato che bisognava intervenire e quindi ripetere lasperimentazione. Il laboratorio farmaceutico francese ha pubblicato oggi risultati positivi del test clinico sul suocontro il-19, sviluppato insieme con il gruppo britannico Gsk,aver accumulato appunto circa 5 mesi di ritardo per i risultati non positivi di un precedente test. I risultati intermedi dei test – si legge nella nota – mostrano che la somministrazione delha “indotto la ...

