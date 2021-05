(Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - Sono 382 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 17, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati insono 382 su 9.050 test di cui 6.947 tamponi molecolari e 2.103 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,22% (10,0% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 1.693.010", spiega Giani, ricordando anche che "nella giornata dipartono le prenotazioni per le vaccinazioni per la fascia 1972-1973". Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, il governatore dellaspiega che i "vaccini attualmente somministrati sono 1.693.010".

Covid Toscana, oggi 382 contagi: bollettino 17 maggio: I dati della regione anticipati dal presidente Giani.

Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Nella giornata di oggi partono le prenotazioni per le vaccinazioni per la fascia 1972-1973.