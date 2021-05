Covid | tedesco Spahn | oltre 40 mln dosi vaccino somministrate

(Di lunedì 17 maggio 2021) In Germania sono statefinora40 milioni didi. Lo ha annunciato il ministro della Salute Jens, su Twitter. Nel bilancio del Robert Koch Institut ci sono un 37% ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid tedesco

Agenzia ANSA

In Germania sono state somministrate finora oltre 40 milioni di dosi di vaccino. Lo ha annunciato il ministro della Salute Jens Spahn, su Twitter. Nel bilancio del Robert Koch Institut ci sono un 37% ......92%, risentendo dell'aumento dei nuovi casi di- 19 nel Paese, mentre è stato positivo l'...degli scambi il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenzaè ...Puntare sulle stampanti 3D per rilanciarsi dopo la crisi pandemica, attraverso la partnership con una azienda della Silicon Valley che ha tra i ...In Germania sono state somministrate finora oltre 40 milioni di dosi di vaccino. Lo ha annunciato il ministro della Salute Jens Spahn, su Twitter. (ANSA) ...