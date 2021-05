Covid, scuole negano accesso civico per la protezione dei dati personali. Parere Garante (Di lunedì 17 maggio 2021) Un Comitato – costituito da famiglie, professionisti della scuola e studenti attivi nella società civile – identificato in atti, «con l’obiettivo unico di rendere piena trasparenza dello stato di diffusione del Covid-19 nelle scuole della Provincia identificata in atti» ha inoltrato istanze di accesso civico generalizzato – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – a diversi Istituti scolastici finalizzati a ottenere dati sotto la forma di «“report Sars-Cov2” che settimanalmente vengono inviati dalle scuole della Provincia di Modena al sistema di Sorveglianza Sanitaria» L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 maggio 2021) Un Comitato – costituito da famiglie, professionisti della scuola e studenti attivi nella società civile – identificato in atti, «con l’obiettivo unico di rendere piena trasparenza dello stato di diffusione del-19 nelledella Provincia identificata in atti» ha inoltrato istanze digeneralizzato – ai sensi dell’art. 5 comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – a diversi Istituti scolastici finalizzati a otteneresotto la forma di «“report Sars-Cov2” che settimanalmente vengono inviati dalledella Provincia di Modena al sistema di Sorveglianza Sanitaria» L'articolo .

