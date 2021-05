Covid: Sanofi-Gsk, 'obiettivo vaccino entro fine anno' (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "Riteniamo che questo candidato vaccino possa dare un contributo significativo alla lotta in corso contro Covid-19. Passerà alla fase 3" di sperimentazione clinica "il prima possibile, per raggiungere il nostro obiettivo di renderlo disponibile entro la fine dell'anno". Lo dichiara Roger Connor, presidente di Gsk Vaccines, in occasione dell'annuncio dei dati positivi di fase clinica 2 del vaccino co-sviluppato dalla britannica GlaxoSmithKline e dalla francese Sanofi. I risultati comunicati dai due gruppi mostrano "il potenziale di questo candidato vaccino adiuvato a base di proteine ??nel contesto più ampio della pandemia - sottolinea Connor - inclusa la necessità di affrontare le varianti" di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "Riteniamo che questo candidatopossa dare un contributo significativo alla lotta in corso contro-19. Passerà alla fase 3" di sperimentazione clinica "il prima possibile, per raggiungere il nostrodi renderlo disponibileladell'". Lo dichiara Roger Connor, presidente di Gsk Vaccines, in occasione dell'annuncio dei dati positivi di fase clinica 2 delco-sviluppato dalla britannica GlaxoSmithKline e dalla francese. I risultati comunicati dai due gruppi mostrano "il potenziale di questo candidatoadiuvato a base di proteine ??nel contesto più ampio della pandemia - sottolinea Connor - inclusa la necessità di affrontare le varianti" di ...

