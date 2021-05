**Covid: Renzi lancia link per chiedere commissione inchiesta** (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo svoltato sui vaccini, diminuiscono i contagi e i decessi. E presto faremo chiarezza sulle pagine oscure degli acquisti legati al Covid”. Lo sottolinea Matteo Renzi nella sua Enews, lanciando “il link per firmare la petizione per chiedere una commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo svoltato sui vaccini, diminuiscono i contagi e i decessi. E presto faremo chiarezza sulle pagine oscure degli acquisti legati al Covid”. Lo sottolinea Matteonella sua Enews,ndo “ilper firmare la petizione perunad’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid”. L'articolo CalcioWeb.

