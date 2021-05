Covid, possibile posticipo del coprifuoco e valutazione sull’utilizzo delle mascherine all’aperto. Oggi la cabina di regia (Di lunedì 17 maggio 2021) coprifuoco e riaperture dopo il 24 maggio al centro della cabina di regia in programma nel pomeriggio. Una ripartenza che conferma quel principio di gradualità e prudenza nelle scelte dell'esecutivo che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito più volte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 maggio 2021)e riaperture dopo il 24 maggio al centro delladiin programma nel pomeriggio. Una ripartenza che conferma quel principio di gradualità e prudenza nelle scelte dell'esecutivo che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito più volte. L'articolo .

Advertising

Tg1Rai : Da oggi con Sicilia e Sardegna quasi tutta l'Italia è in fascia gialla. Solo la #valledaosta resta in arancione. Ne… - RegioneER : #Vaccino anti #Covid, da domani 13 maggio via alle #prenotazioni per i 50-54enni: possibile anche online. Candidatu… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #USA L'amministrazione Biden ha annunciato il sostegno alla proposta di derogare temporaneamente ai b… - EmMicucci : RT @GrSociale: ?? 'Comunicazione sociale, territorio e relazioni: le cicatrici del Covid-19' È possibile realizzare piattaforme di comunità… - Melangeaddicted : @queequeg1901 Lol che poi in CZ ci sono stato tre volte da settembre a febbraio, che CHAD assoluti i cechi, se ne s… -