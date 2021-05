Covid: Patuanelli, 'allungare pass vaccinale a 1 anno' (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto una riflessione sulla possibilità di ampliare le libertà per chi ha il pass vaccinale, allungando la validità fino a un anno. Ogni sei mesi mette in difficoltà chi ha fatto la vaccinazione a gennaio/febbraio, tutti i sanitari nello specifico. Molto probabile che anche a livello europeo si arrivi alla validità ad un anno, io credo si possa anticipare nel nostro paese, è un elemento importante". Lo dice il ministro e capodelegazione del M5S Stefano Patuanelli, al termine del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto una riflessione sulla possibilità di ampliare le libertà per chi ha il, allungando la validità fino a un. Ogni sei mesi mette in difficoltà chi ha fatto la vaccinazione a gennaio/febbraio, tutti i sanitari nello specifico. Molto probabile che anche a livello europeo si arrivi alla validità ad un, io credo si possa anticipare nel nostro paese, è un elemento importante". Lo dice il ministro e capodelegazione del M5S Stefano, al termine del Cdm.

