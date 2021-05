Advertising

rtl1025 : ?? Dal primo giugno i #ristoranti e i bar potranno aprire a #pranzo e a #cena anche al #chiuso. E' l'orientamento em… - Agenzia_Ansa : Dal primo giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso. E' l'orientamento emerso,… - Agenzia_Ansa : Le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all'aperto o al chiuso, restano sospese. E' quanto si apprende d… - TV7Benevento : Covid: P.Chigi, cambiano parametri, incidenza al posto di Rt... - VitaMimmo : RT @Agenzia_Ansa: Dal primo giugno i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso. E' l'orientamento emerso, a quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Chigi

Novità in arrivo, a quanto si apprende, dalla cabina di regia di Palazzosulle possibili nuove regole del dl anti. Gradualità delle riaperture per capire, soppesare, i riflessi sui ...E' l'orientamento emerso, a quanto si apprende da più fonti di governo, dalla cabina di regia sula Palazzo. MATRIMONI - I matrimoni potranno ripartire dal 15 giugno, ma con il 'green ...Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Scendono da 21 a 12 i parametri per determinare il colore delle restrizioni legate al Covid, vale a dire quei valori che hanno finora determinato le aree gialle, rosse, ara ...Sono 299 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, intanto si attendono novità dal premier Draghi su posticipo del coprifuoco e nuove aperture Sono 299 i nuovi casi di covid reg ...