Covid | oggi 3 455 casi e 140 morti | il bollettino del 17 maggio

(Di lunedì 17 maggio 2021)ITALIA, IL COVID DI OGGI 17 MAGGIO 2021: CASI, CONTAGI, MORTI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 3.455 Decessi: 140 Tamponi effettuati: 118.924 Terapie intensive: -25 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 322.891 Casi totali: 4.162.576 Decessi: 124.296 Guariti: 3.715.389 In Italia, lunedì 17 maggio 2021, si registrano 3.455 nuovi positivi (dato più basso dal 6 ottobre 2020) e 140 morti. Ieri c'erano stati 5.753 nuovi casi e 93 decessi. In totale sono stati effettuati 118.924 tamponi (ieri erano stati 202.573). Il tasso di positività è al 2,9%, rispetto al 2,8 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al COVID sono 322.891 (-5.991).

Da oggi Italia quasi tutta gialla Sarà un'Italia quasi completamente in giallo quella rappresentata nella mappa del COVID a partire da oggi. Il Ministro della Salute Roberto Speranza infatti, sulla base dei dati epidemiologici, ha firmato le ordinanze che portano quasi tutte le regioni in zona gialla. Non c'è solo il caso di Milano, dove oggi all'ospedale alla Fiera ha chiuso uno dei reparti anti-COVID; da Nord a Sud in meno di una settimana sono una quindicina le strutture che nel corso della seconda ondata erano state dedicate alla gestione dell'emergenza che stanno chiudendo. Genova - "In Liguria la campagna vaccinale anti-Covid19 sta andando molto bene. Noi come Confindustria abbiamo firmato il protocollo per la vaccinazione in azienda con i sindacati e la Regione e siamo pronti a partire."