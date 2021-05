Covid | news Bollettino | x xxx casi e xxx morti Draghi | ipotesi coprifuoco dalle 23 LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il limite si sposterebbe in avanti di un'ora per poi sparire del tutto dal 21 giugno. Dall'inizio del prossimo mese dovrebbero aprire i ristoranti anche al chiuso fino alle 18. L'Ema amplia a 31 giorni il periodo di conservazione delle dosi del vaccino Pfizer. Il generale Figliuolo assicura: "A settembre l'immunità di gregge”. Attesa per il nuovo